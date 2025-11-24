День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:28

«Гранатовый браслет» с красной рыбой: проверенный временем рецепт — беспроигрышный вариант на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Приготовьте элегантный и невероятно вкусный салат «Гранатовый браслет» в классическом исполнении с красной рыбой — это проверенный временем рецепт, который никогда не подведет. Беспроигрышный вариант на Новый год!

Вам понадобится: 300 г слабосоленой красной рыбы (семга или форель), нарезанной мелкими кубиками, 3 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 3 яйца, средняя луковица, 150 г майонеза и крупный гранат для украшения. Картофель, морковь и яйца натрите на средней терке по отдельности. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Возьмите плоское блюдо и поставьте в центр стакан — это основа для браслета. Выкладывайте салат плотными слоями, промазывая каждый майонезом: картофель, затем лук, красная рыба, яйца и морковь. Аккуратно извлеките стакан, а всю поверхность салата обильно покройте зернами граната. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус этого салата — невероятная гармония нежной красной рыбы, сытных овощей, сливочного майонеза и легкой сладости граната, которая добавляет свежести и пикантности.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Искушение» с гранатом и яблоком: свежий и одновременно сытный — простой рецепт
Общество
Салат «Искушение» с гранатом и яблоком: свежий и одновременно сытный — простой рецепт
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Общество
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье
Общество
Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты в декабре
Общество
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты в декабре
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
Семья и жизнь
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
гранаты
рецепты
салаты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.