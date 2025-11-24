«Гранатовый браслет» с красной рыбой: проверенный временем рецепт — беспроигрышный вариант на Новый год

Приготовьте элегантный и невероятно вкусный салат «Гранатовый браслет» в классическом исполнении с красной рыбой — это проверенный временем рецепт, который никогда не подведет. Беспроигрышный вариант на Новый год!

Вам понадобится: 300 г слабосоленой красной рыбы (семга или форель), нарезанной мелкими кубиками, 3 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 3 яйца, средняя луковица, 150 г майонеза и крупный гранат для украшения. Картофель, морковь и яйца натрите на средней терке по отдельности. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Возьмите плоское блюдо и поставьте в центр стакан — это основа для браслета. Выкладывайте салат плотными слоями, промазывая каждый майонезом: картофель, затем лук, красная рыба, яйца и морковь. Аккуратно извлеките стакан, а всю поверхность салата обильно покройте зернами граната. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус этого салата — невероятная гармония нежной красной рыбы, сытных овощей, сливочного майонеза и легкой сладости граната, которая добавляет свежести и пикантности.

