Салат «Скумбрия в шубе»: отлично впишется в праздничный стол на Новый год

Салат «Скумбрия в шубе»: отлично впишется в праздничный стол на Новый год

«Скумбрия в шубе» станет яркой альтернативой традиционным салатам и отлично впишется в праздничный стол на Новый год и не только.

Вам понадобится 2 банки скумбрии в собственном соку, 4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 2 крупные красные луковицы, майонез и растительное масло для жарки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Сборка салата: первый слой — натертый на крупной терке картофель, который нужно слегка посолить и смазать майонезом. Далее выложите размятую вилкой скумбрию без костей, затем слой жареного лука и натертую морковь. Каждый овощной слой промазывайте майонезной сеточкой. Можно повторить слои, если позволяет глубина блюда.

Вкус этого салата — это потрясающая гармония нежной жирной рыбы, сладковатой жареной моркови, пикантного карамельного лука и сытного картофеля. Он насыщенный, ароматный и по-настоящему праздничный!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Рубиновое колье»: сытная вкуснятина с гранатом на ужин и праздничный стол.