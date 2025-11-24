Блогеру Лерчек скостят срок из-за беременности? Узнали всю правду

Гагаринский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема. Как прошло первое заседание, какое наказание могут получить экс-супруги, повлияет ли беременность подсудимой на вердикт — в материале NEWS.ru.

Что известно о суде над Лерчеком

Предварительное судебное заседание было проведено в закрытом режиме. Валерия вместе с бывшим мужем Артемом обвиняется в совершении операций по переводу более 250 млн рублей в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием фиктивных документов. Все это они сделали под предлогом продажи онлайн-курсов и фитнес-марафонов.

Вместе с бывшими супругами также судили их бизнес-партнера Романа Вишняка, который уже признал и вину заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

В суде Валерия Чекалина (более известная как Лерчек. — NEWS.ru) предоставила документы, подтверждающие, что она находится на шестом месяце беременности, и продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Она приехала в суд вместе с отцом своего будущего ребенка, 37-летним уроженцем Аргентины Луисом Сквиччиарини. У него это будет первенец. Пара рассказала, что сейчас активно готовится к родам: они танцуют танго, чтобы укрепить мышцы и снизить стресс перед появлением малыша на свет.

«Он тренер по танцам, к нему я ходила на занятия еще до ареста», — подтвердила Чекалина.

Блогер пожаловалась, что пока она ехала на машине в суд, ее укачало и начало тошнить.

За что судят Лерчек

В марте 2023 года в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. Следственный комитет России установил, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов.

В марте 2023 года Лерчек и ее мужу предъявили новое обвинение в легализации доходов, добытых преступным путем. В ноябре блогер закрыла перед налоговой долг более чем на 600 млн рублей, а в декабре было прекращено дело о неуплате налогов.

С октября 2024 года Чекалина находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 8 сентября ей и Артему Чекалину было предъявлено обвинение. По версии следствия, обвиняемые переводили деньги на счета нерезидентов страны, используя для операций подложные документы.

«Наша семья переживает сложные времена. Мне больно смотреть на слезы дочери. Финансовое положение нашей семьи тоже непростое», — призналась ее мать в социальных сетях.

Что известно о Лерчеке и ее муже

Валерия Чекалина родилась в 1992 году в Тольятти, окончила Высшую школу МГУ. Она многодетная мать. Лерчек стала знаменитой благодаря блогу в социальных сетях, где рассказывала о воспитании детей и уходе за собой, делилась кулинарными рецептами и секретами похудения. В марте 2018 года Чекалина запустила канал, где публиковала тревел-обзоры и советы о здоровом питании, а также видео с инспекций салонов красоты. Затем Лерчек основала косметическую марку, которая стала доступна в России, странах СНГ, Европы и даже США.

В 2020 году Чекалина вошла в топ-10 самых коммерчески успешных российских блогеров в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По оценке журнала Forbes, ее годовой доход только от рекламы в соцсети составил $610 тыс.

С 2012 по 2024 год состояла в браке с Артемом Чекалиным, с которым познакомилась и начала встречаться еще во время учебы в университете. В 2016 году у пары родились двойняшки Алиса и Богдан, в 2022-м — сын Лев. Сейчас Лерчек находится под домашним арестом и проживает в загородном доме.

Как накажут Лерчек

Чекалину судят по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал NEWS.ru, что по этой статье можно лишиться свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«Беременность повлияет на приговор. Возможна как отсрочка наказания, так и значительное его смягчение вплоть до условного срока», — прокомментировал Карабанов.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил, что если блогер родит до вынесения приговора, суд может применить отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет.

Во время беременности Чекалина может выходить из дома, чтобы посещать врачей

«При наличии детей наказание может составить две трети от максимально возможного», — прокомментировал Багатурия.

