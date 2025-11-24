На территории Южной Кореи упал иностранный беспилотник В море у берегов Южной Кореи рухнул американский беспилотник

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море на западе Южной Кореи возле авиабазы Кунсан, сообщили в агентстве Yonhap. БПЛА рухнул около 04:35 по местному времени (22:35 мск 23 ноября) во время выполнения плановой задачи возле острова Мальдори.

Сообщений о нанесении ущерба жителям или их собственности не было, идет расследование, — уточнили в агентстве.

Отмечается, что в сентябре сообщалось о размещении Вооруженными силами США на территории Южной Кореи разведывательной эскадрильи беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Также дроны этого типа были замечены на юге Корейского полуострова на ротационной основе. Предполагалось, что БПЛА смогут собирать разведывательные данные о КНДР и следить за шагами КНР в Желтом море.

Ранее военнослужащие КНДР ненадолго пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. Инцидент произошел во время проведения инженерных работ в приграничной зоне, отметили в источнике. Южнокорейские военные ответили предупредительными выстрелами. После этого северокорейские солдаты немедленно вернулись на свою территорию.