Росреестр предложил новые меры защиты покупателей недвижимости

Чтобы обезопасить российский рынок от мошенников, необходимо внедрить обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью или компенсаторную форму, передает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого. На круглом столе в Госдуме он предложил в качестве альтернативы создать компенсационный фонд.

По его словам, нотариус будет проверять дееспособность сторон и их психологическое состояние до регистрации договора. Это повысит безопасность, но может увеличить стоимость услуг и нагрузку на нотариусов. Другой вариант — компенсационный механизм, где специальный фонд возмещает ущерб, однако для этого требуются высокие взносы.

Это специальные выплаты в фонд. И если что-то с правом случилось, то без вины фонд выплачивает компенсацию. В то же время там большие пошлины, которые доходят до 10% от сделки, и населению это невыгодно, — пояснил Бутовецкий.

В Москве за три года было оспорено 130 мошеннических сделок. В трети регионов страны их не регистрировали вовсе.

Ранее сообщалось, что ввод налогового вычета для арендатора позволит частично обелить рынок аренды жилья России. Как заявил глава ФНС Даниил Егоров, помочь также может сбор данных с сервисов, где владельцы недвижимости размещают объявления.