21 ноября 2025 в 02:44

Солдаты КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Yonhap: cолдаты КНДР пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военнослужащие КНДР ненадолго пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей, передает агентство Yonhap. Инцидент произошел во время проведения инженерных работ в приграничной зоне, отметили в источнике.

Южнокорейские военные ответили предупредительными выстрелами. После этого северокорейские солдаты немедленно вернулись на свою территорию.

По данным разведки, это уже десятый подобный случай в текущем году. Точное число нарушителей и наличие у них оружия не уточняется.

Ранее южнокорейский военный подорвался на мине в демилитаризованной зоне рядом с КНДР. В результате инцидента он получил травму ноги. Сержант выполнял задачу по поиску мин к югу от демаркационной линии. Компетентные органы начали расследование.

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. Он подчеркнул, что достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

