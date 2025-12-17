Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:56

Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков

Суд назначил жительнице Перми 1,5 года колонии за гибель двух подростков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд назначил жительнице Перми 1,5 года лишения свободы за гибель двух подростков от угарного газа в ее квартире в июне этого года, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что две девочки 17 и 14 лет погибли из-за отравления угарным газом в квартире одного из домов в Перми. Согласно предоставленным данным, также пострадали их сестры в возрасте 16 и 13 лет, они были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого сотрудниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело из-за гибели пятерых детей при пожаре в поселке Куровское в Московской области. Тела были обнаружены в ходе ликвидации возгорания. По информации правоохранителей, самому старшему из них было 17 лет, а младшему — два месяца.

Россия
приговоры
суды
обвинения
подростки
Пермь
