17 декабря 2025 в 11:58

Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования

Политолог Дудаков: США не отправят войска на Украину из-за гарантий безопасности

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press
США не отправят войска на Украину даже после мирного урегулирования конфликта из-за гарантий безопасности Киеву, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это обусловлено непопулярностью подобных действий внутри самих Соединенных Штатов и ограниченностью военных ресурсов страны.

Я бы максимально скептически относился к утечкам информации, которые появляются в американской прессе, потому что, во-первых, мы не знаем, когда обсуждались гарантии безопасности для Украины, на каком этапе и кто является бенефициаром сливов об отправке войск США. Для российской стороны присутствие каких-либо западных сил на Украине неприемлемо. Неважно, под эгидой НАТО или нет, с участием Соединенных Штатов или без. Вашингтон не будет отправлять свои войска, это для всех очевидно. Это крайне непопулярное решение в американском обществе. Да и военные ресурсы страны сейчас ограничены, — пояснил Дудаков.

По его словам, США в целом сокращают свое присутствие в Европе. Однако политолог не исключил, что Вашингтон может попытаться переложить обязательства по отправке войск на Украину на союзников из ЕС.

Соединенные Штаты в целом сокращают свое участие в делах Европы, что уж говорить про Украину. Американцы никого отправлять на Украину не будут, но, возможно, были бы не против предложить европейцам «купить» у них проигранную войну. Если «партия войны ЕС» так сильно хочет поддержать Киев, пускай они попытаются хотя бы какие-то свои части сформировать и туда направить, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что США и европейские страны в закрытом формате согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые планируется положить в основу будущего соглашения о прекращении огня. Параметры стали результатом консультаций с участием украинской стороны.

Украина
США
Европа
Россия
