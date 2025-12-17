Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий Диетолог Макиша: 30-40 минут пешей прогулки помогут без стресса сбросить вес

Около 30-40 минут пешей прогулки в день помогут сбросить вес без стресса, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Она отметила, что для этого необязательно мерзнуть на улице — такое количество времени можно «находить» в преддверии Нового года по торговым центрам в поиске подарков.

Движение очень важно, поскольку оно будет улучшать дренаж, и будут выходить лишние жидкости из организма. К тому же это снижает уровень кортизола, который тоже задерживает влагу, — рассказала Макиша.

Диетолог подчеркнула, что сон является еще одним важным аспектом при похудении. По ее словам, кортизол, который повышается при недосыпе, приводит к задержке воды и отекам.

