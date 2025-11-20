В Южной Корее военный подорвался на мине Южнокорейский военный подорвался на мине в демилитаризованной зоне рядом с КНДР

Южнокорейский военный подорвался на мине в демилитаризованной зоне рядом с КНДР, сообщило агентство Yonhap. В результате инцидента он получил травму ноги.

Как отметило агентство, взрыв прогремел в западной части границу между двумя Кореями. Южнокорейский сержант выполнял задачу по поиску мин к югу от демаркационной линии. Компетентные органы начали расследование.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей. По словам источника Yonhap, произошедшее не нарушает резолюции СБ ООН.

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. Он подчеркнул, что достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз. В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове.