15 декабря 2025 в 08:29

В Россию стали чаще привозить автомобили из Южной Кореи

Импорт южнокорейских машин в Россию в ноябре увеличился в 2,8 раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Импорт южнокорейских машин в Россию в ноябре увеличился в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщила таможенная служба азиатской страны. В частности, Сеул поставил в РФ автомобили на $107 млн (8,5 млрд рублей).

При этом ноябрьский импорт оказался ниже сентябрьского и октябрьского. Так, в сентябре Южная Корея направила в Россию автомобилей на $149 млн (11,8 млрд рублей), а в следующем месяце — на $142,3 (11,3 млрд рублей).

С начала 2025 года импорт южнокорейских машин составил $1,017 млрд (81 млрд рублей). При этом Россия заняла 11-е место среди импортеров этих автомобилей, на первом месте находятся США.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что продажи люксовых автомобилей в России за январь — ноябрь 2025 года выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2024-го. За это время было реализовано 638 таких машин.

До этого стало известно, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

