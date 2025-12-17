Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:53

ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу

Politico: бездействие ЕС по российским активам грозит ударом по репутации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейские чиновники обеспокоены, что если ЕС не сможет прийти к соглашению о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, то это серьезно подорвет международный авторитет объединения, сообщает Politico. Издание характеризует эти последствия как катастрофические.

Неспособность будет катастрофой для положения ЕС в мире <...>, учитывая то, какой посыл это будет иметь. Не только для задиристой администрации Трампа, — говорится в статье.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту России Владимиру Путину о возможном изъятии замороженных российских активов. Политик интересовался реакцией Москвы. Он повторил, что не поддерживает идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это станет новым уровнем эскалации.

Власти Китая решили поддержать Россию в ситуации с замороженными активами. Как заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Пекин выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право.

Евросоюз
происшествия
санкции
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы, как избежать сухости рук зимой
Пушков раскрыл, почему Лондон активно выступает за кражу российских активов
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.