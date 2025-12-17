ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу Politico: бездействие ЕС по российским активам грозит ударом по репутации

Европейские чиновники обеспокоены, что если ЕС не сможет прийти к соглашению о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, то это серьезно подорвет международный авторитет объединения, сообщает Politico. Издание характеризует эти последствия как катастрофические.

Неспособность будет катастрофой для положения ЕС в мире <...>, учитывая то, какой посыл это будет иметь. Не только для задиристой администрации Трампа, — говорится в статье.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту России Владимиру Путину о возможном изъятии замороженных российских активов. Политик интересовался реакцией Москвы. Он повторил, что не поддерживает идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это станет новым уровнем эскалации.

Власти Китая решили поддержать Россию в ситуации с замороженными активами. Как заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Пекин выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право.