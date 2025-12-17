Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин» «Рубин» решил заменить главного тренера Рашида Рахимова на Владимира Федотова

Совет директоров казанского «Рубина» принял решение об отставке главного тренера Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат», ссылаясь на информированный источник. Вместо него пост может занять Владимир Федотов. Сам тренер пока это решение не комментировал.

При этом для окончательного утверждения отставки требуется одобрение главы Татарстана Рустама Минниханова. В случае положительного решения, клуб планирует назначить на должность главного тренера Федотова, который уже находится в Казани.

Рашид Рахимов руководил «Рубином» с апреля 2023 года. Команда завершила первую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги на седьмом месте, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Матч 18-го тура Мир РПЛ прошел в Ростове-на-Дону. Победителям принесли очки Алексей Миронов и Егор Голенков.

Также «Рубин» уступил петербургскому ФК «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ. Соперники смогли продлить беспроигрышную серию до девяти побед и четырех ничьей подряд. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».