День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 20:30

Стало известно, сколько беспилотников сбили над Россией за шесть часов

Минобороны: за шесть часов над Россией сбили 40 украинских беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Порядка 40 украинских беспилотников было сбито над Россией и Черными морем за шесть часов, сообщили в Минобороны РФ. Из них восемь дронов летели на Москву, уточнили в ведомстве.

24 ноября текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе восемь БПЛА, летевших на Москву, — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что над Крымом было уничтожено 10 украинских дронов, еще девять — над акваторией Черного моря. По три БПЛА ликвидировали в Брянской и Калужской областях, еще один — в Курской области.

Ранее стало известно, что студентов Национального исследовательского университета МИЭТ в Зеленограде эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. В 13:10 по мск учащихся попросили проследовать в подвал. Спустя час появилось сообщение, что информации о том, что можно покидать убежище, все еще не поступало. Тех студентов, у кого пары еще не начались, попросили оставаться дома и ждать дальнейших указаний.

Минобороны РФ
БПЛА
Россия
Украина
