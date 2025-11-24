День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 20:17

Военкор Коц оценил перспективы завершения СВО на Украине

Военкор Коц заявил, что план США по Украине не ведет к завершению конфликта

Александр Коц Александр Коц Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
План США по урегулированию на Украине не ведет к завершению конфликта, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, украинская сторона пытается выставить Россию недоговороспособной, чтобы удержать Соединенные Штаты в противостоянии, в то время как народ РФ ждет выполнения целей СВО.

Украинская сторона предсказуемо решает банальную задачу — выставить Россию недоговороспособной и любыми силами удержать Америку в конфликте. Трамп же из него очень хочет выскочить, умыв руки. <…> Исходя из этого, я пока не вижу перспектив окончания [конфликта], — написал он.

Военкор, сославшись на «утечки», отметил, что в документе могут быть скорректированы некоторые неприемлемые для России вопросы: о численности ВСУ, Запорожской АЭС и выводе войск из Донбасса. Ключевые вопросы по территориям и отказу от вступления в НАТО были и вовсе выведены за скобки, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что мирный план по Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров в Женеве. По информации издания, документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Источники утверждают, что европейские предложения были «полезными», однако Соединенные Штаты сосредоточены на своем документе.

Александр Коц
СВО
Украина
США
Россия
планы
