Воробьев доложил об обстановке на Шатурской ГРЭС Воробьев сообщил о возобновлении работы котельной в Шатуре

Котельная в Шатуре вновь начала подачу тепла в дома после атаки дронов, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Он также доложил об исправной работе оборудования и подтвердил завершение восстановительных работ на ГРЭС.

Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются, — написал он.

Воробьев добавил, что передвижные котельные решено пока не убирать. Также на местах продолжают дежурить аварийные бригады, чтобы оперативно реагировать на возможное завоздушивание систем, подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с использованием беспилотников. По словам Воробьева, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. На объекте возник пожар, который удалось локализовать.

До этого Воробьев созвал оперативный штаб для определения дальнейших шагов по восстановлению инфраструктуры в Шатуре. Он уточнил, что сейчас водо- и электроснабжение в городе работает штатно.