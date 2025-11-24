День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 21:30

Воробьев доложил об обстановке на Шатурской ГРЭС

Воробьев сообщил о возобновлении работы котельной в Шатуре

Шатурская ГРЭС Шатурская ГРЭС Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Котельная в Шатуре вновь начала подачу тепла в дома после атаки дронов, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Он также доложил об исправной работе оборудования и подтвердил завершение восстановительных работ на ГРЭС.

Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются, — написал он.

Воробьев добавил, что передвижные котельные решено пока не убирать. Также на местах продолжают дежурить аварийные бригады, чтобы оперативно реагировать на возможное завоздушивание систем, подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с использованием беспилотников. По словам Воробьева, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. На объекте возник пожар, который удалось локализовать.

До этого Воробьев созвал оперативный штаб для определения дальнейших шагов по восстановлению инфраструктуры в Шатуре. Он уточнил, что сейчас водо- и электроснабжение в городе работает штатно.

Шатура
Андрей Воробьев
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки против маркетплейсов: кто победит в битве за скидки, что с ценами
Ограничения на полеты ввели в аэропорту на юге России
Премьер Нидерландов сделал важное заявление о плане ЕС по Украине
Стало известно, какой пункт убрали из плана США по миру на Украине
Небензя потребовал от США разъяснений по скандальному вопросу
Володин выразил соболезнования в связи с трагедией во Вьетнаме
Окружение Зеленского попросило его не лететь к Трампу
Лысогорский заявил об атаках Украины снаряженными токсинами БПЛА
Воробьев доложил об обстановке на Шатурской ГРЭС
«Трудное время»: УЕФА о смерти Симоняна
Рехаб, возвращение в спорт, грыжа, тюрьма: как живет Александр Емельяненко
Росреестр предложил новые меры защиты покупателей недвижимости
Косачев объяснил, как ресурсы Арктики повлияют на мир
Названы «перекочевавшие» в ряды ВСУ наркокартели
Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск
Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на сотрудников
В ЕС подтвердили готовность действовать наперекор США по вопросу Украины
Задержанный бизнесмен из Латвии обратился к России с одной просьбой
Стала известна судьба вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине
Три детсадовца заболели острой кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.