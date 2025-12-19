Новый год-2026
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых

Путин: Запад невольно убеждает российских ученых вернуться домой

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Западные страны случайным образом «помогают» вернуть российских ученых на родину, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, исследователи боятся отдавать своих детей в иностранные школы.

Многие [ученые] возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами <…> Одна из главных причин [цитируя вернувшихся ученых] — переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможно. Ну, слава богу, у нас с вами [в России] на повестке дня защита традиционных ценностей, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что рост реальных зарплат в Российской Федерации по итогам текущего года составит 4,5%. По его словам, речь идет о показателе за вычетом инфляции.

До этого Путин сообщил, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе. Путин сообщил, что в Еврозоне рост достиг лишь 3,1%. При этом Физический объем ВВП в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%

