Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых

Западные страны случайным образом «помогают» вернуть российских ученых на родину, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, исследователи боятся отдавать своих детей в иностранные школы.

Многие [ученые] возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами <…> Одна из главных причин [цитируя вернувшихся ученых] — переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможно. Ну, слава богу, у нас с вами [в России] на повестке дня защита традиционных ценностей, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что рост реальных зарплат в Российской Федерации по итогам текущего года составит 4,5%. По его словам, речь идет о показателе за вычетом инфляции.

До этого Путин сообщил, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе. Путин сообщил, что в Еврозоне рост достиг лишь 3,1%. При этом Физический объем ВВП в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%