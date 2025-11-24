Военэксперт оценил темпы наступления ВС России в ходе СВО

Темпы наступления российской армии в ходе специальной военной операции можно назвать высокими, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ успешно продвигались на поле боя как в первой половине 2025 года, так и в осенний период.

Если говорить о первой половине года, то темпы СВО были достаточно высоки, учитывая активное применение противником современных средств поражения: дронов, новых типов минирования, постоянных и массированных обстрелов. В осенний период тоже наблюдается реальное продвижение на всех направлениях, включая и зоны безопасности, — сказал Дандыкин.

Он также отметил, что на ход наступления влияют особенности местности: часто ВС РФ приходится сражаться в условиях городской и промышленной застройки.

Безусловно, хотелось бы большего, но сейчас наши силы идут по агломерациям, где есть заранее построенные укрепрайоны врага и мощные промышленные объекты с бетонными сооружениями. Это также влияет на темпы, — пояснил Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются выстроить хоть какие-то линии укреплений ближе к Славянску и удерживают наступление ВС России в районе Ямполя. По его словам, после освобождения Платоновки российские солдаты взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом — это позволило ликвидировать одну из основных логистических линий противника. Министерство обороны не комментировало эти данные.