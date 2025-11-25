«Лишь слова»: депутат о решении США прекратить финансирование Украины

Высказывания США о прекращении финансирования конфликта на Украине не соответствуют действительности, поскольку для реализации этой цели Вашингтону следует прекратить поставки вооружения Киеву, которые ведутся через структуры НАТО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа лишь изменила схему, но не отказалась от поддержки ВСУ.

Это лишь красивые слова, что США прекратили финансирование конфликта на Украине. Вашингтон отправляет оружие НАТО, прекрасно зная, что потом оно оказывается у ВСУ. Их это полностью устраивает. Эта формула работает, пока ее никто не отменял. И начать доверять США можно будет только тогда, когда что-то произойдет по факту. Пока одни только заявления. Если бы США перестали поставлять вооружение Украине через НАТО и ЕС, конфликт уже давно бы мог закончиться, — высказался Колесник.

По его мнению, непредсказуемый характер Трампа и постоянная раскачка ситуации не позволяют говорить о реальных шагах к миру. Депутат добавил, что пока наблюдаются лишь встречи и громкие заявления.

Более того, мы знаем характер Трампа, он очень изменчивый человек, раскачивает ситуацию [вокруг кризиса на Украине]. Может, он и хочет остановить конфликт, но пока от слов к делу не переходит. Сейчас слышны лишь слова, громкие заявления и проходят встречи. При этом поставки оружия Киеву продолжаются, просто другим способом, — подытожил Колесник.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине. При этом, по ее словам, Вашингтон продолжит продавать Киеву оружие по линии НАТО.