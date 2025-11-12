Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:16

Учительница лютеранской школы четыре раза совратила школьника

В США учительница лютеранской школы четырежды изнасиловала 15-летнего мальчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США учительница лютеранской школы четырежды изнасиловала 15-летнего мальчика, сообщил телеканал WLUK. Женщину уволили из учебного заведения и арестовали.

Как отметил телеканал, преподавательница отправляла ученику видео, на которым она была голой. Через некоторое время она изнасиловала подростка. Кроме того, женщина показывала свои непристойные видео и другим школьникам.

В итоге ей предъявили более десятка обвинений по статьям о растлении несовершеннолетних. Американка не признала вину в совращении одного из подростков.

Ранее учительница совратила ученика у себя дома в американском штате Иллинойс. Женщину отпустили на свободу после задержания до первого судебного слушания, ей запретили общаться с пострадавшим и несовершеннолетними в целом.

До этого суд в американском штате Миссисипи приговорил учительницу к 15 годам тюрьмы за совращение детей. Помимо изнасилований, ее также обвинили в эксплуатации несовершеннолетних. Кроме того, в штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником.

