25 ноября 2025 в 09:00

Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция

Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Определить степень изношенности батареи лэптопа можно разными методами: наиболее доступный вариант — воспользоваться штатными инструментами операционной системы Windows. Запустите команду powercfg/batteryreport через командную строку, и ОС сформирует детальный файл-отчет с информацией о номинальной и фактической емкости аккумулятора. Сопоставив оба значения, вы без труда вычислите реальную степень деградации батареи.

«Симптомы» изношенного аккумулятора

Распознать непригодность аккумулятора помогут характерные симптомы: лэптоп стремительно теряет заряд (вместо положенных 5-6 часов функционирует максимум 1-2 часа), элемент питания не достигает показателя полной зарядки, устройство спонтанно отключается даже при индикации 20–30% оставшегося заряда. Датчик может отображать некорректную информацию или процесс подзарядки стал продолжаться заметно дольше привычного. Видимые дефекты — деформация и вздутие корпуса элемента питания, чрезмерный нагрев при эксплуатации — представляют критические сигналы о потребности немедленной замены компонента.

Сам себе сисадмин

Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: запустите командную строку через раздел «Пуск» либо комбинацией клавиш Win + R с последующим вводом cmd, после этого наберите команду powercfg/batteryreport и активируйте клавишей Enter. Операционная система сгенерирует HTML-документ с подробной диагностикой, который традиционно размещается в директории C:/Users/имя_пользователя/battery-report.html. В сформированном отчете отыщите два основных показателя: Design Capacity (заводская емкость при первоначальной покупке) и Full Charge Capacity (актуальная предельная емкость на данный момент). Поделите актуальную емкость на заводскую и помножьте на 100 — вы вычислите сохранившуюся емкость в процентном соотношении. Если итог составляет менее 60–65% или число циклов переваливает за 1000, элемент питания существенно деградировал.

Как проверить аккумулятор ноутбука на износ — задача, возникающая перед каждым обладателем мобильной электроники: применяйте встроенные команды ОС Windows для формирования развернутого отчета о кондиции батареи, отслеживайте характерные признаки деградации и вовремя принимайте решение об установке нового элемента. Систематическая диагностика позволит увеличить эксплуатационный срок устройства и предотвратить внезапные отключения в критический момент.

Ранее мы рассказывали о том, почему нагревается телефон и как это предотвратить.

