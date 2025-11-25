День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 09:05

Массовый сбой в работе популярного мессенджера наблюдается в ряде регионов

WhatsApp перестал стабильно работать в Новосибирской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp, о чем свидетельствуют данные платформы Downdetector. Там указано, что за сутки в целом по стране поступило более 180 жалоб, Новосибирская область в числе лидеров по их количеству (34%).

Также сбои фиксируют в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях. Пользователи жалуются на работу мобильного приложения, доставку оповещений и сообщений, длительную загрузку и отправку сообщений. Проблемы возникли и с десктопной версией программы.

Ранее в российском мессенджере MAX была внедрена новая система безопасности. Она включает службу быстрого реагирования, которая оперативно обрабатывает обращения пользователей. Благодаря этому многие подозрительные аккаунты и попытки противоправных действий были заблокированы еще на раннем этапе. Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что такие результаты показывают, что MAX способен стать платформой с повышенной защитой и минимальными рисками для пользователей.

До этого сообщалось, что в России вводят ограничения на регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp. Российские операторы связи получили требования от вышестоящих органов прекратить отправку СМС-сообщений и звонков с кодами авторизации новым клиентам.

WhatsApp
Новосибирская область
мессенджеры
сбои
