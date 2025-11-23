Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке Юрист Русяев: при покупке авто с пробегом надо проверить VIN-код в сервисе ГИБДД

При покупке автомобиля с пробегом надо проверить VIN-код в сервисе ГИБДД или через «Госуслуги», заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. Он также подчеркнул, что коммерческие сервисы вроде отчетов по VIN собирают данные о машине в один файл, а все проверки можно сохранить: скриншоты с датами, распечатки страниц, копии договоров.

К бумажной части добавился целый цифровой пласт. Перед сделкой нужно зайти на сервис ГИБДД или через «Госуслуги» пробить VIN: посмотреть историю регистраций, отметки о ДТП, розыск, ограничения. Затем открыть реестр залогов движимого имущества нотариальной палаты и проверить, не висит ли автомобиль в кредите или лизинге. Отдельно через сайт Федеральной службы судебных приставов посмотреть, нет ли у продавца крупных исполнительных производств, после которых арест на машину — дело времени, — объяснил юрист.

Он добавил, что покупка подержанного автомобиля в России в 2025 году все чаще начинается не с осмотра кузова, а с проверки документов и баз данных. Формально правила просты: у продавца должен быть паспорт, а на машину — ПТС (паспорт транспортного средства) и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), пояснил Русяев.

Просто «казался нормальным человек» уже не аргумент. Нужно, чтобы Ф. И. О. и паспорт продавца совпадали с данными собственника в ПТС и СТС , а если продает не он — на руках должна быть нотариальная доверенность, которую можно проверить. Нужно прочитать ПТС: VIN, год выпуска, цвет, номер кузова, отметка о дубликате, раздел «Особые отметки» с упоминанием арестов и изменений конструкции. СТС должно полностью совпадать с ПТС, а в договоре все чаще появляются формулы о том, что машина не в залоге, не под арестом и по ней нет спора о праве, — отметил Русяев.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в России зафиксированы случаи, когда у покупателей отбирают автомобили, приобретенные у пожилых людей, которые стали жертвами мошенников. Подобные инциденты произошли на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах.