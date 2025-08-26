«Автостат» назвал лидера вторичного рынка

Kia Rio сохраняет статус самой востребованной иномарки на вторичном рынке России — за первые семь месяцев 2025 года было продано 63,4 тысячи автомобилей этой модели, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале. По его словам, почти 90% из них выпущены в 2012–2022 годах. При этом за восемь месяцев средняя цена на модель снизилась на 8%, отметил эксперт.

На относительно свежие автомобили цены упали еще серьезнее (−10–14%). Это связано с высокой долей продаж данной модели из-под такси. Выбиваются из тренда только автомобили 2022 года выпуска, поскольку их существенно меньше, чем более старых машин, — заявил он.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что продажи легковых машин в России с 18 по 24 августа составили 27,2 тысячи единиц и оказались на 13% меньше, чем в тот же период 2024 года. Тем не менее этот показатель превысил аналогичный за неделю с 11 по 17 августа на 6,3%.

Также, по данным агентства, в июле на 6,1% выросли продажи подержанных мотоциклов в России. За месяц было куплено 15 920 единиц мототехники с пробегом, что немного меньше июньского результата, но выше показателей июля 2024 года.