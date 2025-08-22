В России подержанные мотоциклы начали сильнее пользоваться спросом

Продажи подержанных мотоциклов в России в июле выросли на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает «Автостат». За месяц было куплено 15 920 единиц мототехники с пробегом, что немного меньше июньского результата, но выше показателей июля 2024 года.

Большая часть сделок пришлась на японские марки — их доля составила 50%. Китайские мотоциклы заняли 14% рынка, российские — 8%, немецкие — 7%, американские — чуть более 5%. Самой популярной маркой осталась Honda (три тысячи единиц), далее следуют Yamaha (2,3 тысячи), Suzuki (1,4 тысячи), Kawasaki (1,3 тысячи) и BMW (1,1 тысячи).

В модельном рейтинге лидирует Honda CBR — в июле было приобретено 617 таких мотоциклов. По итогам семи месяцев 2025 года объем вторичного рынка достиг 81,8 тысячи единиц, что на 4,5% выше показателя за январь–июль 2024-го.

Ранее жители России начали массово продавать премиальные китайские автомобили с пробегом. За последний год количество таких объявлений на вторичном рынке увеличилось в три раза. Автоэксперт Роман Титов связал эту тенденцию с активными покупками таких машин в 2022–2023 годах, поскольку средний срок их эксплуатации составляет около трех лет.