Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:26

В России подержанные мотоциклы начали сильнее пользоваться спросом

Продажи подержанных мотоциклов в июле выросли на 6,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи подержанных мотоциклов в России в июле выросли на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает «Автостат». За месяц было куплено 15 920 единиц мототехники с пробегом, что немного меньше июньского результата, но выше показателей июля 2024 года.

Большая часть сделок пришлась на японские марки — их доля составила 50%. Китайские мотоциклы заняли 14% рынка, российские — 8%, немецкие — 7%, американские — чуть более 5%. Самой популярной маркой осталась Honda (три тысячи единиц), далее следуют Yamaha (2,3 тысячи), Suzuki (1,4 тысячи), Kawasaki (1,3 тысячи) и BMW (1,1 тысячи).

В модельном рейтинге лидирует Honda CBR — в июле было приобретено 617 таких мотоциклов. По итогам семи месяцев 2025 года объем вторичного рынка достиг 81,8 тысячи единиц, что на 4,5% выше показателя за январь–июль 2024-го.

Ранее жители России начали массово продавать премиальные китайские автомобили с пробегом. За последний год количество таких объявлений на вторичном рынке увеличилось в три раза. Автоэксперт Роман Титов связал эту тенденцию с активными покупками таких машин в 2022–2023 годах, поскольку средний срок их эксплуатации составляет около трех лет.

статистики
мотоциклы
рынки
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова
Спасатель рассказал о ключевых правилах безопасности в школе
В Свердловской области готовят новые ограничения на продажу алкоголя
У мессенджера MAX появилась новая функция
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.