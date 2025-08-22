Премиальные китайские авто завалили рынок машин с пробегом

Жители России начали массово продавать премиальные автомобили, выпущенные в Китае, сообщают «Известия». Так, за последний год число таких объявлений на рынке машин с пробегом увеличилось в три раза. Как предположил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, это связано с тем, что такой транспорт начали активно скупать в 2022–2023 годах, а средний срок его эксплуатации составляет от 2,5 года до трех лет.

За это время у машины, как правило, уже сравнительно большой пробег, а владелец в достаточной степени оценил ходовые качества, опции и комфорт. Поэтому он просто хочет выбрать себе новый автомобиль, чаще всего — также китайской марки, — объяснил Титов.

Ранее эксперты рынка подержанных иностранных автомобилей заметили, что таксопарки готовятся к массовой распродаже таких машин. Это обусловлено требованиями законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. В частности, с марта перевозчикам запретят перерегистрировать зарубежные машины, уже используемые в таксопарках.