Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:31

Премиальные китайские авто завалили рынок машин с пробегом

«Известия»: россияне начали массово продавать премиальные китайские автомобили

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жители России начали массово продавать премиальные автомобили, выпущенные в Китае, сообщают «Известия». Так, за последний год число таких объявлений на рынке машин с пробегом увеличилось в три раза. Как предположил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, это связано с тем, что такой транспорт начали активно скупать в 2022–2023 годах, а средний срок его эксплуатации составляет от 2,5 года до трех лет.

За это время у машины, как правило, уже сравнительно большой пробег, а владелец в достаточной степени оценил ходовые качества, опции и комфорт. Поэтому он просто хочет выбрать себе новый автомобиль, чаще всего — также китайской марки, — объяснил Титов.

Ранее эксперты рынка подержанных иностранных автомобилей заметили, что таксопарки готовятся к массовой распродаже таких машин. Это обусловлено требованиями законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. В частности, с марта перевозчикам запретят перерегистрировать зарубежные машины, уже используемые в таксопарках.

Китай
КНР
машины
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с уничтожением пехоты ВСУ на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритики сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.