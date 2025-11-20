Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:00

Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая

Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В садах и на дачных участках в холодное время года можно встретить разных грызунов: полевку, домовую мышь, серую крысу, а иногда — зайца. Эти зверьки активно зимой питаются корой молодых деревьев, корнями и даже почками, что может сильно повредить саженцы и урожай будущего сезона. Особенно опасны полевки и зайцы, ведь они могут обгрызть ствол вкруговую, и дерево погибнет.

В зимний период, когда пищи мало, они активно ищут пропитание в саду, повреждая кору, особенно на молодых яблонях, грушах и других плодовых деревьях. Это ослабляет растения, увеличивает риск гибели саженцев и может привести к потере до 25% будущего урожая. Установка приманок для грызунов — эффективный способ защитить сад и огород от их вредоносного влияния.

Зачем нужна установка приманок для грызунов

Приманки помогают контролировать численность грызунов и снизить риск повреждений. Приманки с родентицидами устанавливают в специальных контейнерах, безопасных для птиц и домашних животных. Это особенно важно в саду, чтобы не навредить полезным птицам и домашним питомцам.

Как и где устанавливать приманки для грызунов

Для установки приманок выбирайте места с явными следами грызунов: рядом с норами, вдоль стволов деревьев, под укрытиями, на тропинках.

  • Приманку раскладывают в специальных контейнерах или лотках, которые препятствуют доступу птиц и более крупных животных.

  • В саду точки приманок делают у молодых деревьев, по периметру участка, возле построек.

  • Контейнеры расставляют каждые 2–15 метров в зависимости от активности грызунов.

  • Приманки следует менять раз в 1–2 недели и следить за уровнем влажности — они должны оставаться сухими и привлекательными для грызунов.

Установка приманок для грызунов — важное мероприятие для защиты сада и урожая зимой. Своевременное размещение приманок в безопасных контейнерах поможет снизить численность вредителей и сохранить будущий урожай. Не забывайте регулярно контролировать приманочные станции и соблюдать меры безопасности для других животных.

Ранее мы рассказывали вам о том, как отпугнуть грызунов от деревьев.

Читайте также
Работа с бензопилой без риска: простые правила безопасности для дачников
Семья и жизнь
Работа с бензопилой без риска: простые правила безопасности для дачников
Как заготовить почву для рассады: осенние хитрости для ленивых садоводов
Семья и жизнь
Как заготовить почву для рассады: осенние хитрости для ленивых садоводов
Ремонт лодочного мотора перед консервацией на зиму: чек-лист для проверки
Семья и жизнь
Ремонт лодочного мотора перед консервацией на зиму: чек-лист для проверки
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Общество
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Накипь в чайнике больше не появится: секрет морской ракушки для идеальной воды
Общество
Накипь в чайнике больше не появится: секрет морской ракушки для идеальной воды
дача
осень
сад
зима
советы
спасение
грызуны
растения
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов назвал важной задачей сокращение теневого сектора в 2026 году
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
На Украине российские военные ликвидировали снайпера-майора
Властям России предложили продумать план на случай кражи зарубежных активов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.