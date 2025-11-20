Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая

В садах и на дачных участках в холодное время года можно встретить разных грызунов: полевку, домовую мышь, серую крысу, а иногда — зайца. Эти зверьки активно зимой питаются корой молодых деревьев, корнями и даже почками, что может сильно повредить саженцы и урожай будущего сезона. Особенно опасны полевки и зайцы, ведь они могут обгрызть ствол вкруговую, и дерево погибнет.

В зимний период, когда пищи мало, они активно ищут пропитание в саду, повреждая кору, особенно на молодых яблонях, грушах и других плодовых деревьях. Это ослабляет растения, увеличивает риск гибели саженцев и может привести к потере до 25% будущего урожая. Установка приманок для грызунов — эффективный способ защитить сад и огород от их вредоносного влияния.

Зачем нужна установка приманок для грызунов

Приманки помогают контролировать численность грызунов и снизить риск повреждений. Приманки с родентицидами устанавливают в специальных контейнерах, безопасных для птиц и домашних животных. Это особенно важно в саду, чтобы не навредить полезным птицам и домашним питомцам.

Как и где устанавливать приманки для грызунов

Для установки приманок выбирайте места с явными следами грызунов: рядом с норами, вдоль стволов деревьев, под укрытиями, на тропинках.

Приманку раскладывают в специальных контейнерах или лотках, которые препятствуют доступу птиц и более крупных животных.

В саду точки приманок делают у молодых деревьев, по периметру участка, возле построек.

Контейнеры расставляют каждые 2–15 метров в зависимости от активности грызунов.

Приманки следует менять раз в 1–2 недели и следить за уровнем влажности — они должны оставаться сухими и привлекательными для грызунов.

Установка приманок для грызунов — важное мероприятие для защиты сада и урожая зимой. Своевременное размещение приманок в безопасных контейнерах поможет снизить численность вредителей и сохранить будущий урожай. Не забывайте регулярно контролировать приманочные станции и соблюдать меры безопасности для других животных.

