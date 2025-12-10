Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:47

Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье

Гинеколог Салаева: хронический стресс приводит к сбоям в менструальном цикле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хронический стресс приводит к сбоям в менструальном цикле, заявила «Радио 1» гинеколог Гюнай Салаева. Кроме того, постоянное напряжение впоследствии чревато отсутствием овуляции.

Если женщина испытывает стресс хронически, то повышается уровень кортизола, а это нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. В мозге сбивается ритм выработки ключевых гормонов, а яичники снижают производство эстрадиола и прогестерона. Как результат — нерегулярный цикл и отсутствие овуляции, — пояснила Салаева.

Она отметила, что при постоянном стрессе мозг «отключает репродукцию» у женщины с целью выжить. Врач добавила, что существует даже «стрессовое» бесплодие, однако это состояние можно вылечить с помощью медикаментов и психотерапии.

Ранее гинеколог Юлия Лобачева заявила, что тест на беременность, проведенный вечером, может дать ложный результат, поэтому лучше делать его в утренние часы. Она отметила, что для выявления беременности необходимо определить концентрацию ХГЧ.

