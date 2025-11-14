Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кинолог оценил идею ввести ГОСТы для собачьих площадок

Кинолог Манев: введение ГОСТов для собачьих площадок станет огромным плюсом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Введение ГОСТов для собачьих площадок станет большим плюсом и шагом вперед, рассказал НСН кинолог Григорий Манев. Он отметил, что инициатива поможет владельцам питомцев, местным властям и самим животным.

На самом деле это большой шаг вперед по сравнению с тем, что у нас было. Это огромный плюс для собаководов. В России порядка 35–45 млн собак. Поэтому, если мы говорим о стандартах, то они пишутся в угоду безопасности и упорядочения чего-либо, — рассказал Манев.

По мнению кинолога, с введением стандартов площадки для выгула станут более безопасными как для животных, так и для людей. Он отметил, что местным властям также станет проще — не придется думать, какую площадку открыть, останется только изучить нормативы и сделать все по ГОСТу.

Ранее Манев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.

