Военные эксперты назвали защиту Воронежа от ракет ATACMS подвигом FighterBomber: ПВО отразила пуск ракет ATACMS по Воронежу и совершила подвиг

Российские военные отразили пуск тактических ракет ATACMS по Воронежу, сообщает Telegram-канал FighterBomber. По оценке автора, США фактически разрешили удар по крупному российскому городу, но подразделения ПВО предотвратили последствия атаки, совершив подвиг. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным источника, в сторону Воронежа были выпущены четыре баллистические ракеты. Как отметил автор, подразделения ПВО перехватили весь залп и затем оперативно выявили позиции украинских пусковых установок. Он подчеркнул высокую профессиональность военных.

Ранее российские военнослужащие обнаружили замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет во время зачистки населенного пункта Гай в Днепропетровской области. Благодаря знанию тактики противника и проявленной бдительности, солдаты своевременно выявили смертельную ловушку, оставленную на видном месте в блиндаже.

До этого командир группы взвода охраны предотвратил гибель бойцов полка «Буревестник» на Краматорском направлении, своевременно обнаружив приближение украинских FPV-дронов. Благодаря слаженным действиям подразделения, военнослужащие уничтожили два вражеских беспилотника и избежали потерь при доставке грузов на позиции.