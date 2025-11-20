Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:06

В Воронежской области раскрыли число сбитых в течение ночи дронов

Губернатор Гусев: системы ПВО поразили 18 дронов в Воронежской области за ночь

ПВО РФ
Системы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области в течение ночи, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его информации, воздушные цели были уничтожены над шестью районами и двумя городскими округами.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО над шестью районами и двумя городскими округами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — отметил руководитель региона.

Ранее в Рязани в районе Московского шоссе временно ограничили движение транспорта для проведения работ по ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата. Жителей попросили сохранять спокойствие, поскольку ситуация полностью контролируется специальными службами. Также гражданам напомнили о запрете распространения фото- и видеоматериалов с последствиями террористических атак в регионе. При обнаружении фрагментов дрона местным жителям рекомендуют не приближаться к ним, отойти на безопасное расстояние.

