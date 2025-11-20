Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:04

Американский хоккеист приехал играть в Россию и не захотел назад в США

Хоккеист из США Шейн Принс заявил о желании остаться в России

Шейн Принс Шейн Принс Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский хоккеист Шейн Принс заявил о твердом намерении остаться в России, передает RT. Спортсмен, являющийся игроком Континентальной хоккейной лиги с 2018 года, отметил прогресс в изучении русского языка и подтвердил, что его дети уже свободно владеют им, а семья не планирует покидать страну.

Мы любим Россию. Мои дети будут учиться здесь. А я планирую когда-нибудь сесть с репетитором и начать говорить так же быстро, как делаете это вы, — отметил спортсмен.

Ранее на официальном сайте омского «Авангарда» сообщили о возвращении форварда Клима Костина в команду после заключения соглашения до конца сезона. Спортсмен уже выступал за клуб в 2021 году, внеся вклад в завоевание Кубка Гагарина. С 2017 года хоккеист провел в Северной Америке, где участвовал в матчах Национальной хоккейной лиги и АХЛ за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе», набрав в общей сложности 58 результативных баллов за 202 игры.

Кроме того, стало известно о новом рекорде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард установил рекорд по количеству победных голов в домашних встречах, доведя этот показатель до 81 и обойдя чешского хоккеиста Яромира Ягра, с которым ранее делил первое место.

хоккей
спортсмены
Россия
США
Шейн Принс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов
В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара
Бастрыкин объяснил, кто взрастил украинских неонацистов
Лукашенко помиловал священников-католиков
Американский хоккеист приехал играть в Россию и не захотел назад в США
Россиянин попытался сжечь соседей заживо из-за конфликта
В Петербурге открылся VII международный муниципальный форум БРИКС
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.