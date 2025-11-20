Американский хоккеист приехал играть в Россию и не захотел назад в США

Американский хоккеист Шейн Принс заявил о твердом намерении остаться в России, передает RT. Спортсмен, являющийся игроком Континентальной хоккейной лиги с 2018 года, отметил прогресс в изучении русского языка и подтвердил, что его дети уже свободно владеют им, а семья не планирует покидать страну.

Мы любим Россию. Мои дети будут учиться здесь. А я планирую когда-нибудь сесть с репетитором и начать говорить так же быстро, как делаете это вы, — отметил спортсмен.

