03 ноября 2025 в 14:13

Российский хоккеист вернулся из НХЛ, чтобы выступать за «Авангард»

Хоккеист Клим Костин вернулся из НХЛ в «Авангард»

Клим Костин Клим Костин Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости

Форвард Клим Костин вернулся в омский «Авангард», подписав контракт до завершения текущего сезона, говорится на сайте клуба. 26-летний нападающий уже выступал за команду в 2021 году, тогда он помог завоевать Кубок Гагарина.

За время своей карьеры в Северной Америке с 2017 года Костин играл в AHL и НХЛ за клубы «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». Общая статистика хоккеиста в НХЛ включает 202 матча, 28 заброшенных шайб и 30 результативных передач.

В предыдущий период выступлений за «Авангард» Костин провел 67 игр, в которых отметился 12 голами и 15 передачами. В настоящее время клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов заключил двухлетнее соглашение с клубом КХЛ «Сочи». Он в свое время выигрывал Кубок Гагарина, а также серебряные и бронзовые награды молодежных чемпионатов мира. На его счету более 100 победных матчей в Национальной хоккейной лиге.

