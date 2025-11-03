Российский хоккеист вернулся из НХЛ, чтобы выступать за «Авангард» Хоккеист Клим Костин вернулся из НХЛ в «Авангард»

Форвард Клим Костин вернулся в омский «Авангард», подписав контракт до завершения текущего сезона, говорится на сайте клуба. 26-летний нападающий уже выступал за команду в 2021 году, тогда он помог завоевать Кубок Гагарина.

За время своей карьеры в Северной Америке с 2017 года Костин играл в AHL и НХЛ за клубы «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». Общая статистика хоккеиста в НХЛ включает 202 матча, 28 заброшенных шайб и 30 результативных передач.

В предыдущий период выступлений за «Авангард» Костин провел 67 игр, в которых отметился 12 голами и 15 передачами. В настоящее время клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

