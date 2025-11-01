Самсонов вошел в «Сочи» Самсонов подписал контракт с «Сочи» на два сезона

Экс-голкипер клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов подписал контракт с командой КХЛ «Сочи», передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Договор имеет силу на протяжении двух сезонов.

После семи сезонов в Северной Америке 28-летний Илья Самсонов возвращается в КХЛ, — сказано в сообщении.

Самсонов является обладателем Кубка Гагарина, серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира. На счету спортсмена свыше 100 побед в НХЛ.

Также сообщалось, что нападающий Владимир Михалев перешел из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург». По данным пресс-службы новосибирского хоккейного клуба, трансфер был осуществлен в форме обмена с денежной компенсацией.

Ранее арбитр видеоповторов был пожизненно отстранен от работы в КХЛ за ошибку, допущенную в матче между СКА и «Автомобилистом», когда была засчитана победная шайба, прошедшая через дырку в сетке ворот. Департамент судейства лиги принес официальные извинения клубам и болельщикам за данный инцидент.