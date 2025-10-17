Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»

Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург» Нападающий Владимир Михалев перешел из «Сибири» в «Металлург»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в Telegram-канале объявил о переходе нападающего Владимира Михалева в новокузнецкий «Металлург». Трансфер был осуществлен в форме обмена с денежной компенсацией.

Мы благодарим Владимира за игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере! — написано в сообщении.

За сезон в составе «Сибири» Михалев отметился 4 заброшенными шайбами и 2 голевыми передачами. В 25 играх КХЛ, его показатель полезности составил -2.

Ранее американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин подрались сразу после стартового вбрасывания в матче регулярного чемпионата КХЛ. Спортсмены сбросили краги на первой секунде игры и вступили в поединок.

До этого сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом, челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию.