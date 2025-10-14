Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» устроили драку на первой секунде матча Форвард «Барыса» Морелли и защитник «Сибири» Лукин подрались после вбрасывания

Американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин подрались сразу после стартового вбрасывания в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в пресс-службе Континентальной Хоккейной Лиги. Спортсмены сбросили краги на первой секунде игры и вступили в поединок.

«Победу» в схватке одержал Морелли, которому удалось повалить российского хоккеиста на лед. Оба игрока получили по пять минут штрафного времени за нарушение правил.

«Барыс» с 13 очками после 15 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, тогда как «Сибирь» с 12 очками в 13 играх располагается на десятой позиции. Обе команды продолжают борьбу за выход в плей-офф чемпионата КХЛ.

Ранее в Латвии произошла массовая драка во время матча между любительскими клубами Priedaine и Ķekava Clappers. Конфликт возник из-за того, что тренер футбольного клуба Ķekava сделал оскорбительные замечания в адрес игрока Дениса Бенке, который разговаривал на русском языке, назвав его «русским оккупантом».