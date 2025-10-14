КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»

Арбитр видеоповторов пожизненно отстранен от работы в Континентальной хоккейной лиге за ошибку, допущенную в матче между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом», сообщили на официальном сайте КХЛ. Инцидент произошел, когда победная шайба Андрея Педана была засчитана, хотя прошла через дырку в сетке ворот.

Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундной паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод, — сказано в публикации.

Ранее на ледовой площадке Санкт-Петербурга местный СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, шайбы у которых забросили Матвей Короткий на 17-й минуте и Андрей Педан на 46-й минуте. У «Автомобилиста» забил Кертис Волк (34-я).