Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 03:37

Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов

Командир ВС РФ спас бойцов от FPV-дронов на Краматорском направлении

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Командир группы взвода охраны и сопровождения предотвратил гибель бойцов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник», действующих в составе Южной группировки войск, на Краматорском направлении. Офицер своевременно обнаружил приближение украинских ударных FPV-дронов к технике подразделения, рассказали РИА Новости в пресс-службе группировки.

Военнослужащие выполняли задачу по доставке FPV-дронов, боеприпасов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов на одну из позиций полка «Буревестник». В ходе движения на квадроцикле группа была обнаружена украинскими беспилотниками. Командир, заметив их, принял быстрое решение спешиться и ликвидировать угрозу.

Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону, — указано в сообщении.

В ходе боестолкновения российским военнослужащим удалось сбить два вражеских дрона. Первый беспилотник был уничтожен точным выстрелом из стрелкового оружия, второй, пытавшийся атаковать квадроцикл, также был нейтрализован.

Благодаря слаженным действиям подразделения и грамотному руководству командира, никто из личного состава не пострадал. Видеозапись отражения атаки украинских дронов подтверждает эффективность действий российских военнослужащих в боевой обстановке.

Ранее сообщалось, что огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» показывает высокую боевую эффективность на полях СВО, хотя и применяется не по основному назначению. ВС РФ используют этот комплекс для уничтожения позиций, техники и личного состава ВСУ.

дроны
атаки
командиры
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня
Брюссельский раскол: фон дер Ляйен и Каллас грызутся за власть, кто победит
Стало известно, как защитить цифровые рубли от мошенников
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Появились новые детали в деле об убийстве Талькова
Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня
Шаляпин получил от депутата неожиданное предложение о работе на ТВ
Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?
Экспертиза вынесла вердикт обвиняемому во взрыве в Балашихе
«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие
В Раде предположили, какой орган будет вести переговоры на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.