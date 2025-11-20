Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов

Командир группы взвода охраны и сопровождения предотвратил гибель бойцов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник», действующих в составе Южной группировки войск, на Краматорском направлении. Офицер своевременно обнаружил приближение украинских ударных FPV-дронов к технике подразделения, рассказали РИА Новости в пресс-службе группировки.

Военнослужащие выполняли задачу по доставке FPV-дронов, боеприпасов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов на одну из позиций полка «Буревестник». В ходе движения на квадроцикле группа была обнаружена украинскими беспилотниками. Командир, заметив их, принял быстрое решение спешиться и ликвидировать угрозу.

Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону, — указано в сообщении.

В ходе боестолкновения российским военнослужащим удалось сбить два вражеских дрона. Первый беспилотник был уничтожен точным выстрелом из стрелкового оружия, второй, пытавшийся атаковать квадроцикл, также был нейтрализован.

Благодаря слаженным действиям подразделения и грамотному руководству командира, никто из личного состава не пострадал. Видеозапись отражения атаки украинских дронов подтверждает эффективность действий российских военнослужащих в боевой обстановке.

Ранее сообщалось, что огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» показывает высокую боевую эффективность на полях СВО, хотя и применяется не по основному назначению. ВС РФ используют этот комплекс для уничтожения позиций, техники и личного состава ВСУ.