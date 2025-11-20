Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 11:15

Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На острове Лангкави в Малайзии скончался двухлетний мальчик из Хабаровска, пострадавший от укуса ядовитой медузы, сообщает Telegram-канал Baza. Медики в течение четырех дней пытались его спасти, однако ребенок не выжил.

Опасная кубомедуза ужалила малыша во время купания 15 ноября. Несмотря на то что его быстро вытащили из воды, на берегу мальчик уже не дышал. Отцу пришлось самостоятельно проводить сердечно-легочную реанимацию.

На помощь пришли другие отдыхающие, которые помогли доставить ребенка в ближайший спасательный центр. Затем мальчика экстренно перевезли в больницу и поместили в реанимацию.

Родители приняли решение о кремации ребенка в Малайзии, после чего планируют вернуться с его прахом домой. Власти острова после трагедии усилили контроль на пляжах и напомнили туристам о необходимости соблюдать меры безопасности при купании.

Ранее сообщалось, что двухлетнего мальчика из России госпитализировали на острове Лангкави после ожога кубомедузы. Ребенка доставили в реанимацию в критическом состоянии.

