В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы

Двухлетнего мальчика из России госпитализировали на острове Лангкави после ожога кубомедузы, передает New Straits Times со ссылкой на представителя местной спасательной службы. Ребенка доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Ребенка доставили в больницу родственники в практически безжизненном состоянии. Через два часа его успешно реанимировали, — отметил спасатель.

Малышу пришлось ввести противоядие, которое привезли из соседнего штата. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением. Спасатели Лангкави между тем усилили контроль на пляжах и предупредили отдыхающих о необходимости соблюдать правила безопасности при купании.

