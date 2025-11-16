Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двухлетнего мальчика из России госпитализировали на острове Лангкави после ожога кубомедузы, передает New Straits Times со ссылкой на представителя местной спасательной службы. Ребенка доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Ребенка доставили в больницу родственники в практически безжизненном состоянии. Через два часа его успешно реанимировали, — отметил спасатель.

Малышу пришлось ввести противоядие, которое привезли из соседнего штата. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением. Спасатели Лангкави между тем усилили контроль на пляжах и предупредили отдыхающих о необходимости соблюдать правила безопасности при купании.

Ранее пятеро россиян пострадали при ДТП между курортными городами Аль-Кусейр и Марса Алам в Египте. При столкновении туристического микроавтобуса с частным автомобилем погиб один человек, управлявший легковым транспортным средством.

До этого группа туристов из России отравилась после обеда в столовой в отеле Grand Barhan Hotel в турецкой Анталье. Пострадавшие пожаловались на сильную слабость, рвоту и диарею. Все ели разные блюда и за пределами гостиницы не питались.

Малайзия
туристы
дети
больницы
медузы
ожоги
