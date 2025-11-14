Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:26

Генконсульство России уточнило детали ДТП на юго-востоке Египта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Туристы из России попали аварию с микроавтобусом на юго-востоке Египта, сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде. Там уточнили, что в результате обошлось без жертв. Однако пятеро россиян получили травмы, все они находятся в больницах, передает ТАСС.

Да, пять россиян пострадали, двое получили травмы средней тяжести, а у остальных просто царапины. Погибших нет. Все они в настоящий момент находятся в больницах города Хургада, им оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что пятеро россиян получили травмы в результате ДТП между курортными городами Аль-Кусейр и Марса Алам в Египте. Утверждалось, что при столкновении туристического микроавтобуса с частным автомобилем погиб один человек, управлявший легковым транспортным средством.

До этого в Мексике произошла смертельная авария, в которой погибли победительница конкурса красоты Элисон Монтаньо Герреро и ее бойфренд Хесус Эдуардо Севериано Гарсия. Пара на автомобиле столкнулась с грузовиком с полуприцепом.

Египет
ДТП
аварии
микроавтобусы
россияне
туристы
пострадавшие
