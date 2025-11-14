Генконсульство России уточнило детали ДТП на юго-востоке Египта Пятеро россиян получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Египте

Туристы из России попали аварию с микроавтобусом на юго-востоке Египта, сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде. Там уточнили, что в результате обошлось без жертв. Однако пятеро россиян получили травмы, все они находятся в больницах, передает ТАСС.

Да, пять россиян пострадали, двое получили травмы средней тяжести, а у остальных просто царапины. Погибших нет. Все они в настоящий момент находятся в больницах города Хургада, им оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что пятеро россиян получили травмы в результате ДТП между курортными городами Аль-Кусейр и Марса Алам в Египте. Утверждалось, что при столкновении туристического микроавтобуса с частным автомобилем погиб один человек, управлявший легковым транспортным средством.

