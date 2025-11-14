Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 04:05

Пятеро россиян пострадали в аварии на египетском курорте

Пятеро россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом и частным авто в Египте

Скорая помощь в Египте Скорая помощь в Египте Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пятеро граждан России получили травмы в результате ДТП между курортными городами Аль-Кусейр и Марса Алам в Египте, передает портал alarabiya. Инцидент произошел при столкновении туристического микроавтобуса с частным автомобилем.

В результате дорожного происшествия погиб один человек, предположительно управлявший легковым транспортным средством, отметили в источнике. Всего медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим, включая пятерых россиян.

Ранее в Мексике произошла смертельная авария, в которой погибли победительница конкурса красоты Элисон Монтаньо Герреро и ее бойфренд Хесус Эдуардо Севериано Гарсия. Пара на автомобиле столкнулась с грузовиком с полуприцепом.

До этого в Челябинске на остановке общественного транспорта 50-летняя женщина потеряла сознание и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута № 16. Из-за внезапного ухудшения самочувствия она не удержала равновесия. Водитель трамвая экстренно затормозил, однако медики не смогли спасти пострадавшую.

Кроме того, в Великом Новгороде 14-летний мальчик получил травмы после того, как попытался перейти дорогу на красный свет. Водитель автомобиля Renault Logan сбил мальчика на проспекте Мира. Пострадавшего госпитализировали в Новгородскую областную детскую клиническую больницу.

пострадавшие
ДТП
россияне
Египет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над еще пятью российскими аэропортами «исчезли» самолеты
Атака на Киев ночью 14 ноября: удары по ТЭЦ, цели, что известно
Пентагон запустил операцию «Южное копье» против наркокартелей
Юрист рассказала, может ли работодатель оштрафовать сотрудницу за мини-юбку
Еще три человека получили ранения при атаке ВСУ на Новороссийск
Названы главные и не всегда очевидные причины развития ожирения
Камеры на дорогах начнут проверять наличие техосмотра у автомобилей
По Крымскому мосту перестали пускать автомобили
Пятеро россиян пострадали в аварии на египетском курорте
BBC извинилась перед Трампом за его поддельную речь в фильме о Капитолии
«Умные» помпы, контактные линзы: как девайсы помогают при лечении диабета
Юрист ответил, когда размещение гирлянды на окне может обернуться штрафом
Роналду получил красную карточку в матче против Ирландии
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
Трамп снова появился на публике с подозрительным синяком
В России назвали способ спасти театры от пустых залов
Атака на Новороссийск ночью 14 ноября: взрывы, удар по нефтебазе, жертвы
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Новороссийск
ВСУ ударили по школе в Донецке
Финэксперт ответила, на чем можно сэкономить во время отпуска
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.