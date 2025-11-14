Пятеро россиян пострадали в аварии на египетском курорте Пятеро россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом и частным авто в Египте

Пятеро граждан России получили травмы в результате ДТП между курортными городами Аль-Кусейр и Марса Алам в Египте, передает портал alarabiya. Инцидент произошел при столкновении туристического микроавтобуса с частным автомобилем.

В результате дорожного происшествия погиб один человек, предположительно управлявший легковым транспортным средством, отметили в источнике. Всего медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим, включая пятерых россиян.

Ранее в Мексике произошла смертельная авария, в которой погибли победительница конкурса красоты Элисон Монтаньо Герреро и ее бойфренд Хесус Эдуардо Севериано Гарсия. Пара на автомобиле столкнулась с грузовиком с полуприцепом.

До этого в Челябинске на остановке общественного транспорта 50-летняя женщина потеряла сознание и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута № 16. Из-за внезапного ухудшения самочувствия она не удержала равновесия. Водитель трамвая экстренно затормозил, однако медики не смогли спасти пострадавшую.

Кроме того, в Великом Новгороде 14-летний мальчик получил травмы после того, как попытался перейти дорогу на красный свет. Водитель автомобиля Renault Logan сбил мальчика на проспекте Мира. Пострадавшего госпитализировали в Новгородскую областную детскую клиническую больницу.