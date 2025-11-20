Стало известно, сколько мирных жителей осталось в подвалах Димитрова Кимаковский: в подвалах Димитрова осталось более двух тысяч мирных жителей

Более двух тысяч мирных жителей остаются в подвалах Димитрова (Мирноград), рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что штурмовые группы ВС России организовывают коридоры для вывода этих людей.

Пока можно говорить о том, что в подвалах Димитрова прячутся минимум две тысячи человек, — рассказал советник.

Ранее Кимаковский заявил, что в городе Димитрове оказался в окружении украинский гарнизон численностью в несколько тысяч военнослужащих. Он уточнил, что в ловушке как элитные специальные формирования, так и бригады, укомплектованные недавно призванными в армию украинскими гражданами.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы ВСУ, оказавшиеся в котле под Красноармейском, будут вынуждены сдаться в плен или быть уничтоженными. По его словам, украинские подразделения несут огромные потери при попытках прорыва к Мирноградской агломерации, а их шансы на спасение с каждым днем уменьшаются.

Также председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, он пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.