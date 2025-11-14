Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:43

Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха

Кимаковский: в Димитрове в окружение попало несколько тысяч солдат ВСУ

В городе Димитрове оказался в окружении украинский гарнизон численностью несколько тысяч военнослужащих, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что в ловушке как элитные специальные формирования, так и бригады, укомплектованные недавно призванными в армию украинскими гражданами.

В Димитрове заблокирован гарнизон противника — несколько тысяч человек. Деваться им некуда, выйти шансов нет. Только плен или гибель, — сказал собеседник агентства.

Ранее полковник в отставке Геннадий Алехин говорил, что все пути снабжения украинских военных подразделений на Купянском направлении оказались перерезаны, что вынудило Киев организовать воздушное обеспечение блокированных войск с помощью дронов. Эксперт добавил, что части Вооруженных сил Украины в Купянске оказались разделены по разным берегам реки Оскол.

До этого военный аналитик Борис Рожин указывал, что украинские войска лишились контроля над большей частью Красноармейска, но предпринимают попытки восстановить связь с окруженным гарнизоном путем контратак. По его оценке, сложная оперативная обстановка сложилась для ВСУ и на прилегающих к городу участках фронта.

