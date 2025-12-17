Приметы 17 декабря — Варварины морозы: ищем суженого-ряженого!

17 декабря верующие вспоминают великомученицу Варвару. На Руси этот день считался женским праздником. Святую Варвару почитали как покровительницу женщин, рожениц и защитницу от внезапной смерти. А еще с этого дня, как правило, начинались сильные морозы, отсюда пословица: «Трещит Варюха — береги нос да ухо».

Погодные приметы на Варварин день, 17 декабря

Погода на Варварин день считалась предвестником погоды на Рождество и Новый год. На Варвару обычно наступали сильные морозы. Считалось, что они продержатся несколько дней. А еще если на Варвару ударял сильный мороз, это считалось верным знаком, что все Рождественские праздники будут морозными.

Яркий и чистый закат предвещал ясный, морозный день.

Небо на Варвару было усеяно звездами — к холодам и богатому урожаю.

Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или пасмурную погоду.

Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

Приметы о зверях и птицах на Варварин день

Домашний скот жался друг к другу — жди холодов.

Если собаки много спят, свернувшись калачиком во дворе, или роют снег — к холодам.

Если куры рано вечером забираются на насест и садятся рядом, плотно прижавшись, — к сильному морозу. Если громко квохчут — тоже к ненастью или снегопаду.

Лошадь храпит и фыркает в пути — к скоростоящей метели.

Что можно делать на Варварин день, 17 декабря

Девушки проводили обряды и гадания на суженого и на судьбу. Один из главных обычаев — срезать веточку вишни и ставить ее в воду: если она зацветет к Рождеству, это сулило скорое замужество и удачный год.

Молиться святой Варваре предпочитали о защите от внезапной смерти, помощи роженицам и благополучии женщин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День благоприятен для засолки овощей и подготовки солений на зиму. Считалось, что отвары, приготовленные в этот день, обладают особой целебной силой. А еще в этот день наши предки начинали варить пиво для святок, готовить наряды.

Что нельзя делать на Варварин день, 17 декабря

Прясть, шить и ткать (особенно после захода солнца). Считалось, что святая Варвара, покровительница женских рукоделий, в этот день отдыхает, и работа может её прогневить. Также верили, что шитье в этот день «зашивает» родовые пути, приводя к трудным родам.

Стирать и заниматься тяжелой женской работой. День был наполнен молитвой и тихими приготовлениями.

Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго.

Бездельничать. День нужно было провести в молитве или домашних делах, не связанных с рукоделием.

Давать деньги и хлеб в долг после заката. Можно было отдать из дома свою удачу и благополучие.

Выходить в лес одному. Считалось, что леший и другая нечисть, почуяв приближение святок (когда их власть будет ограничена), становятся особенно злыми и могут увести человека.

