Приметы 17 декабря — Варварины морозы: ищем суженого-ряженого!

17 декабря верующие вспоминают великомученицу Варвару. На Руси этот день считался женским праздником. Святую Варвару почитали как покровительницу женщин, рожениц и защитницу от внезапной смерти. А еще с этого дня, как правило, начинались сильные морозы, отсюда пословица: «Трещит Варюха — береги нос да ухо».
Погодные приметы на Варварин день, 17 декабря
Погода на Варварин день считалась предвестником погоды на Рождество и Новый год. На Варвару обычно наступали сильные морозы. Считалось, что они продержатся несколько дней. А еще если на Варвару ударял сильный мороз, это считалось верным знаком, что все Рождественские праздники будут морозными.
Яркий и чистый закат предвещал ясный, морозный день.
Небо на Варвару было усеяно звездами — к холодам и богатому урожаю.
Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или пасмурную погоду.
Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.
Приметы о зверях и птицах на Варварин день
Домашний скот жался друг к другу — жди холодов.
Если собаки много спят, свернувшись калачиком во дворе, или роют снег — к холодам.
Если куры рано вечером забираются на насест и садятся рядом, плотно прижавшись, — к сильному морозу. Если громко квохчут — тоже к ненастью или снегопаду.
Лошадь храпит и фыркает в пути — к скоростоящей метели.
Что можно делать на Варварин день, 17 декабря
Девушки проводили обряды и гадания на суженого и на судьбу. Один из главных обычаев — срезать веточку вишни и ставить ее в воду: если она зацветет к Рождеству, это сулило скорое замужество и удачный год.
Молиться святой Варваре предпочитали о защите от внезапной смерти, помощи роженицам и благополучии женщин.
День благоприятен для засолки овощей и подготовки солений на зиму. Считалось, что отвары, приготовленные в этот день, обладают особой целебной силой. А еще в этот день наши предки начинали варить пиво для святок, готовить наряды.
Что нельзя делать на Варварин день, 17 декабря
Прясть, шить и ткать (особенно после захода солнца). Считалось, что святая Варвара, покровительница женских рукоделий, в этот день отдыхает, и работа может её прогневить. Также верили, что шитье в этот день «зашивает» родовые пути, приводя к трудным родам.
Стирать и заниматься тяжелой женской работой. День был наполнен молитвой и тихими приготовлениями.
Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго.
Бездельничать. День нужно было провести в молитве или домашних делах, не связанных с рукоделием.
Давать деньги и хлеб в долг после заката. Можно было отдать из дома свою удачу и благополучие.
Выходить в лес одному. Считалось, что леший и другая нечисть, почуяв приближение святок (когда их власть будет ограничена), становятся особенно злыми и могут увести человека.
