Приметы 16 декабря — Иван Молчальник: тишина, молитвы и мороз

16 декабря православные вспоминают Иоанна Молчальника. Это был один из самых тихих и строгих дней в году. На Руси считали, что «молчанье — злато», а тишина в этот день укрепляет дух, привлекает удачу и отводит беды. День был посвящен размышлениям, молитве и работе, не требующей разговоров.
Погодные приметы на Ивана Молчальника, 16 декабря
Если 16 декабря ударил сильный мороз — зима будет холодной и устойчивой.
Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или пасмурную погоду. А ясное небо и яркие звезды — к усилению морозов.
Если снег, выпавший на Молчальника, крупными хлопьями — жди скорого потепления.
Сильный ветер 16 декабря — к холодной зиме и хорошему урожаю.
Приметы о зверях и птицах на Ивана Молчальника
Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления. Если молчат — к морозу.
Если кошка ищет самое теплое место в доме — жди холодов.
Если воробьи сидят нахохлившись и близко к жилью — холода усилятся.
Что можно делать на Ивана Молчальника, 16 декабря
16 декабря наши предки старались как можно меньше говорить и избегать громких разговоров. Верили, что молчание поможет скрыть удачу от злых сил и привлечь благополучие. Преподобному Иоанну молились о душевном покое, наставлении и удаче.
В этот день старались читать, заниматься рукоделием, размышлять. Можно было наводить порядок в доме, разбирать вещи, чинить мелкие поломки. День благоприятен для тех дел, которые не требуют устного общения.
Что нельзя делать на Ивана Молчальника, 16 декабря
Ссориться, ругаться и кричать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.
Начинать шумные работы. Запрещалось рубить дрова, громко стучать или делать что-либо, что нарушало бы тишину.
Брать или давать в долг. Считалось, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.
Нельзя много говорить, особенно хвастаться или жаловаться.
Обещать что-либо. Нарушить обещание в этот день считалось особо плохой приметой, поэтому старались не давать никаких клятв.
Выходить из дома после захода солнца без острой необходимости.
