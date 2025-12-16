Новый год-2026
16 декабря 2025 в 00:05

Приметы 16 декабря — Иван Молчальник: тишина, молитвы и мороз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
16 декабря православные вспоминают Иоанна Молчальника. Это был один из самых тихих и строгих дней в году. На Руси считали, что «молчанье — злато», а тишина в этот день укрепляет дух, привлекает удачу и отводит беды. День был посвящен размышлениям, молитве и работе, не требующей разговоров.

Погодные приметы на Ивана Молчальника, 16 декабря

  • Если 16 декабря ударил сильный мороз — зима будет холодной и устойчивой.

  • Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или пасмурную погоду. А ясное небо и яркие звезды — к усилению морозов.

  • Если снег, выпавший на Молчальника, крупными хлопьями — жди скорого потепления.

  • Сильный ветер 16 декабря — к холодной зиме и хорошему урожаю.

Приметы о зверях и птицах на Ивана Молчальника

  • Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления. Если молчат — к морозу.

  • Если кошка ищет самое теплое место в доме — жди холодов.

  • Если воробьи сидят нахохлившись и близко к жилью — холода усилятся.

Что можно делать на Ивана Молчальника, 16 декабря

16 декабря наши предки старались как можно меньше говорить и избегать громких разговоров. Верили, что молчание поможет скрыть удачу от злых сил и привлечь благополучие. Преподобному Иоанну молились о душевном покое, наставлении и удаче.

В этот день старались читать, заниматься рукоделием, размышлять. Можно было наводить порядок в доме, разбирать вещи, чинить мелкие поломки. День благоприятен для тех дел, которые не требуют устного общения.

Что нельзя делать на Ивана Молчальника, 16 декабря

  • Ссориться, ругаться и кричать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.

  • Начинать шумные работы. Запрещалось рубить дрова, громко стучать или делать что-либо, что нарушало бы тишину.

  • Брать или давать в долг. Считалось, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.

  • Нельзя много говорить, особенно хвастаться или жаловаться.

  • Обещать что-либо. Нарушить обещание в этот день считалось особо плохой приметой, поэтому старались не давать никаких клятв.

  • Выходить из дома после захода солнца без острой необходимости.

приметы
народные приметы
традиции
обычаи
суеверия
запреты
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
