05 декабря 2025 в 10:56

«Хозяин скрыл»: оскандалившаяся ветклиника объяснила внезапную смерть шпица

Смерть шпица в московской ветклинике объяснили сердечным заболеванием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Представители московской ветклиники «ГудВет», где недавно разгорелся скандал со смертью померанского шпица, сообщили в Telegram-канале, что хозяйка скрыла от специалистов сердечное заболевание у животного. По информации учреждения, судебная экспертиза также не установила действий сотрудников, которые могли бы привести к смерти пса.

В ходе проведения судебной экспертизы установлено наличие у животного сердечного заболевания, однако хозяин собаки скрыл данное обстоятельство от клиники, как и не предоставил доказательств того, что лечил данное заболевание у собаки, — заявили в клинике.

В «ГудВете» сообщили, что опубликованный в соцсетях ролик является лишь фрагментом предоставленных суду записей. В клинике рассказали, что в видео якобы нарушена последовательность событий.

Ранее в Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой сотрудники клиники в неуважительной форме обсуждали хозяйку собаки. Они также сообщали, что пес якобы остался без помощи, потому что владелица не внесла полную оплату за медпомощь питомцу. Позже депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что попавшим в скандал медикам грозит до пяти лет лишения свободы.

