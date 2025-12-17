РВСН заступили на дежурство с новым ракетным комплексом «Ярс» Первый ракетный полк с комплексом «Ярс» заступил на боевое дежурство в России

В 2025 году первый ракетный полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс» шахтного базирования, сообщил газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он подчеркнул, что для этого потребовалась серьезная модернизация инфраструктуры позиционного района.

В текущем году, в преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения, на боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащенный РК «Ярс» шахтного базирования, — рассказал он в интервью.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ракетные войска и артиллерия занимают особое место в ходе ведения боевых действий. Свое обращение он приурочил ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Глава военного ведомства подчеркнул, что именно эти подразделения вносят решающий вклад в разгром противника.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике разрешения кризисной ситуации заявил, что потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, число потерь ВСУ продолжает расти.