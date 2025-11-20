Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз

В Москве завтра, 21 ноября, будет небольшой дождь. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 21 ноября

По данным метеорологических сервисов, с 20 по 30 ноября в Москве будет характеризоваться неустойчивой погодой, когда пасмурные дни будут чередоваться с прояснениями, а дожди постепенно сменятся снегом.

Завтра, 21 ноября, дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночная — опустится до -1 градуса. Ветер сохранится южным, но усилится до 4 м/с.

Портал meteovesti.ru пишет, что завтра в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов, ветер слабый.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин также рассказывал, что во второй декаде ноября в российскую столицу придут ночные заморозки, и наступит метеорологическая зима.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В ночь на 11 ноября начнутся ночные заморозки до -2 градусов, а после 12 ноября в дневные часы будет сохраняться околонулевая, слабоотрицательная температура. Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — отмечал эксперт.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура составит около 2–3 градусов, ночью опустится до -2 градусов. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, а ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного направления.

Портал meteovesti.ru сообщает, что в пятницу в Северной столице в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем — от -1 до +1 градуса, ветер южный, умеренный.

