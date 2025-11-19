Отдала награду Путина и шьет спальники для украинцев: как живет Агалакова

Журналист и телеведущая Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) уволилась с Первого канала в 2022 году и покинула Россию. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Агалакова

Жанна Агалакова родилась 6 декабря 1965 года в Кирове. В 1995 году начала карьеру на телевидении. До 1999 года работала на НТВ ведущей передачи «Сегодня», но была отстранена из-за ошибки в количестве названных жертв теракта. Затем перешла на Первый канал, вела программу «Время».

Агалакова с 2001 года замужем за итальянским физиком Джорджо Савоной. По словам телеведущего Андрея Малахова, она семь лет ждала предложения руки и сердца.

«Я просто помню, как мы учились с Жанной Агалаковой. И она семь лет ждала, когда итальянец сделает ей предложение. И так поступают многие итальянцы. Потому что ему надо будет отдать практически все, если в итоге они разведутся», — рассказал он.

После рождения дочери, в 2002 году, журналистка попросила главу дирекции информационных программ перевести ее в Париж в качестве корреспондента. В 2005 году семья обосновалась во Франции, в квартире, которая находилась в пяти минутах ходьбы от Елисейских полей. Тогда ее муж оставил профессию, устроился оператором Первого канала и снимал сюжеты супруги.

Жанна Агалакова Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Последний репортаж Агалаковой вышел на Первом канале 17 февраля 2022 года, он был о жителях Италии, собирающих подписи в поддержку российской вакцины «Спутник V».

Почему Агалакова уволилась с ТВ и отказалась от госнаград

Жанна Агалакова и ее супруг уволились с российского телевидения 3 марта 2022 года. В ходе выступления на собрании «Репортеров без границ» журналистка заявила, что ее не устраивало то, как подается информация.

Она выразила сожаление, что не ушла с Первого канала раньше, и посоветовала соотечественникам не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов». Также журналист опровергла информацию, что работает на иностранные спецслужбы.

В сентябре 2022 года Агалакова отказалась от российских государственных наград. Она пообещала отправить президенту России Владимиру Путину свой орден Дружбы, который получила в 2018 году за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чем сейчас занимается Агалакова

Жанна Агалакова продолжает жить за границей. В интервью журналисту Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) она рассказала, что чувствует вину за конфликт на Украине, и призналась, что ей после начала СВО было стыдно говорить, что она из России.

Сейчас она оказывает помощь украинцам — шьет своими руками спальники для жителей Львова и Днепропетровска.

Жанна Агалакова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Накануне, 18 ноября, Савеловский суд Москвы оштрафовал Агалакову на 30 тысяч рублей за нарушение закона о регистрации иностранных агентов.

Читайте также:

Трескучий мороз и холод до -27? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать

Смена имиджа, домогательства, расшатанная психика: как живет Наталья Рудова

Зависимости, отказ от лечения, примирение с Волочковой: как живет Джигурда